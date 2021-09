Stadtradeln-Aktion : Bürgermeister und Landrat erkunden Großhansdorf auf dem Zweirad

Dr. Henning Görtz und Janhinnerk Voß fuhren gemeinsam durch die Gemeinde und schauten sich besondere Punkte an.

Großhansdorf | Auf seiner 2021er Stormarn-Stadtradel-Tour hat Landrat Dr. Henning Görtz am Sonnabend, 4. September, in Großhansdorf Station gemacht. Begrüßt wurde er am Rathaus von Bürgermeister Janhinnerk Voß : „Es gibt schlimmere Termine, als bei schönem Wetter durch die Waldgemeinde zu radeln“, scherzte Görtz. Radtour zu Bauprojekten in der Waldgemeinde ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.