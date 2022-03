Bürgermeisterwahl Bad Oldesloe : Tom Winter eröffnet Wahlkampf gegen Amtsinhaber Jörg Lembke

Linke, Grüne und Stadtfraktion nominieren gemeinsam Tom Winter als Bürgermeisterkandidaten. SPD unterstützt ihn auch ausdrücklich. Jonas Ueberschaer zieht seine Kandidatur zurück.

Bad Oldesloe | Aufbruchsstimmung im Foyer des Kultur- und Bildungszentrums Bad Oldesloe. Dieses Mal ging es nicht um die Verkündung eines neuen Kulturevents, sondern um die Kandidatur Tom Winters (Stadtfraktion) für das Amt des Bürgermeisters in der Kreisstadt. Tom Winter wirft seinen Bewerberhut in den Ring Gerade als es so aussah, als würde sich kein weitere...

