Bürgerbegehren in Ahrensburg : Über 2000 Unterschriften gegen Parkplatzabbau

In nur wenigen Wochen haben die Initiatoren des „Bürgerbegehrens gegen den Parkplatzabbau in der Innenstadt“ die benötigten Unterschriften gesammelt. Nun prüft das Innenministerium in Kiel die Zulässigkeit.

Ahrensburg | Die Parkplätze in der Ahrensburger Innenstadt reduzieren? Für Stefan Skowronnek, Andreas Werning und Hauke Wendt undenkbar. Ihrer Meinung nach gefährde das „die Existenz der innerstädtischen Dienstleister, Gastronomen und Einzelhändler und damit das außergewöhnlich vielfältige Angebot der Stadt“. Genau deshalb haben sie sich Anfang des Jahres dazu ent...

