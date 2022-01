Schwere Schnittverletzungen : Brutaler Messer-Angriff auf eine junge Frau in Geesthacht

Die 21-Jährige erlitt schwere Schnittverletzungen im Gesicht und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Geesthacht | Sie ahnte nicht, dass sie gleich angegriffen werden würde. Wie aus dem Nichts ist eine 21-Jährige aus Hamburg in der „Twiete“ in Geesthacht von einem mit einem Messer bewaffneten Mann angegriffen worden. Die Tat ereignete sich laut der Polizei Ratzeburg bereits am 2. Januar. Die 21-Jährige war laut der bisherigen Ermittlungen gegen 2.15 Uhr zu Fuß ...

