Schwarzenbek : Brennender Fiesta – vermutlich war es Brandstiftung

Anwohner sieht in der Nacht brennenden Pkw auf Privatparkplatz in Schwarzenbek und setzt einen Notruf ab.

Schwarzenbek | Einen brennenden Pkw auf einem Privatparkplatz, meldete ein Anwohner in der Nacht zu Donnerstag, 8. Juli, gegen 00.35 Uhr in der Seestern-Pauly-Straße in Schwarzenbek (Herzogtum Lauenburg). Schnell waren Polizei und Feuerwehr am Einsatzort. Schaden beläuft sich auf zirka 4000 Euro Der brennende Wagen war ein Ford Fiesta. Der wies gerade im vorde...

