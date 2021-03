Nadelbaum fängt Feuer : Schrecksekunden nach Brand am frühen Morgen in Glinde

Ein brennender Nadelbaum hat die Bewohner eines Wohnhauses in Glinde unsanft aus dem Schlaf geweckt.

Glinde | Durch ein Feuer wurden am frühen Freitagmorgen, 5. März, die Bewohner eines Wohnhauses am Willinghusener Weg in Glinde unsanft aus dem Schlaf geweckt. Direkt neben dem Haus war ein Nadelbaum in Brand geraten. Daraufhin hatten sich die Bewohner in Sicherheit gebracht und einen Notruf abgesetzt. Feuerwehren und Rettungsdienst alarmiert Um 5.40 Uhr...

