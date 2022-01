An der Heimgartenschule : Brandstiftung in Ahrensburg: Wehr löscht Feuer in Altpapiercontainer

Der Feuerwehr ist der Einsatzort bekannt. Sie musste in der Vergangenheit schon häufiger dorthin ausrücken.

Ahrensburg | Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg: Bisher unbekannte Täter haben am Freitagabend (7. Januar) einen Container mit Altpapier auf dem Parkplatz am Buchenweg in Brand gesteckt. Es war nicht die erste Brandstiftung in diesem Bereich an der Heimgartenschule. Die Feuerwehr war dort in der Vergangenheit bereits mehrfach im Einsatz. Kurz vor ...

