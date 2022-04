Brandstiftung in Ahrensburg : Unbekannte setzen Altkleidercontainer in Brand

Am Sonntagmorgen musste die Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg nach einem Einsatz in der Hamburger Straße erneut dorthin ausrücken. Die Brandstifter hatten dort einen weiteren Container mit Altkleidern in Brand gesetzt.

Ahrensburg | Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen einen Container mit Altkleidern an der Hamburger Straße in Ahrensburg in Brand gesetzt. Kaum waren die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg wieder am Gerätehaus zurück, wurden sie erneut zu einem weiteren Brand an die vorherige Einsatzstelle alarmiert. Die Brandstifter hatten dort einen we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.