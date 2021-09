Altpapier-Container angezündet : Brandstifter ziehen in der Nacht durch Ahrensburg

An gleich drei Stellen brannte es in Ahrensburg in der Nacht auf Sonntag, 26. September.

Ahrensburg | Bisher unbekannte Brandstifter haben in der Nacht auf Sonntag, 26. September, an gleich drei Stellen in Ahrensburg Feuer gelegt. In den Straßen Am Aalfang, dem Fasanenweg und in der Hagener Allee wurde der Inhalt mehrerer Altpapier- Container in Brand gesteckt. Polizeistreife entdeckt brennenden Papiercontainer Eine Streife der Polizei hatte ...

