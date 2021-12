Löschschaum gegen Brandnester : Erneute Nachlöscharbeiten in der Brandruine in Stubben

Feuerwehrleute haben die Brandruine in Stubben mit Löschschaum bedeckt, um weiteren versteckten Brandnestern endgültig den Gar auszumachen.

Stubben | Auch zwei Tag nach dem Großfeuer in Stubben lodern immer wieder Glutnester in der Brandruine in der Dorfstraße auf. Nachbarn hatten am Freitagvormittag, 10. Dezember, eine Rauchentwicklung in dem ausgebrannten Gebäude bemerkt und die Feuerwehr informiert. Bereits am Donnerstag, 9. Dezember, hatten die Feuerwehrleute dort Nachlöscharbeiten durchgeführt...

