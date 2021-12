Brand in Lauenburg : Bauwagen geht auf unbewohntem Grundstück in Flammen auf

Die Polizei sucht nun Zeugen, um dem rätselhaften Brand auf dem Gelände im Büchener Weg aufzuklären.

Lauenburg | Auf einem unbewohnten Grundstück ist am Dienstag, 7. Dezember, gegen 4.45 Uhr im Büchener Weg in Lauenburg ein Feuer ausgebrochen. Bauwagen mit Baustoffen und Werkzeugen in Flammen „Nach derzeitigen Kenntnissen kam es aus unbekannter Ursache zu einem Brand eines Bauwagens. Dieser war zwischen einem Lagercontainer und einem Klein-Lkw unter einem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.