Brahms in Bargteheider Kirche : „Ein deutsches Requiem“ für die Corona-Verstorbenen

Am Abend vor dem Ewigkeitssonntag, der das Ende des Kirchenjahres markiert, wird in der Bargteheider Kirche durch die Kantorei ein besonderes Brahms-Konzert präsentiert. Es ist den vielen Corona-Opfern gewidmet.

Bargteheide | „Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.“ Gleich die erste Textzeile mache die Botschaft deutlich, die in diesem Requiem von Johannes Brahms stecke – betont Kantor Andis Paegle und verweist auf ein besonderes Konzert am Sonnabend, 20. November. Ab 18 Uhr erklingt das Werk in Auszügen unter der Leitung des Kirchenmusikers in d...

