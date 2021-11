Bombenentschärfung in Oststeinbek : 250 Kilo Fliegerbombe wird am Freitag entschärft – Evakuierung läuft

Münzsammler haben die 250 Kilo Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg kürzlich auf einem Acker entdeckt und die zuständigen Behörden verständigt. Am Freitag wird sie entschärft. 5000 Menschen müssen evakuiert werden.

Oststeinbek/Glinde | Der Kampfmittelräumdienst wird am Freitag, 26. November, eine englische 250 Kilo Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zwischen Oststeinbek und Glinde entschärfen. Für die Entschärfung müssen 5000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierung läuft derzeit. Das Gebiet wird in einem Radius von circa 1000 Metern um den Fundort auf einem Acker an d...

