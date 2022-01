Staatsanwaltschaft Lübeck : Bluttat mit drei Toten in Glinde: Ehestreit offenbar Auslöser

Den tödlichen Schüssen von Glinde ist ein Ehestreit vorausgegangen. Das bestätigte nun die Staatsanwaltschaft Lübeck. Aus Sicht der Ermittler ist der Fall damit praktisch abgeschlossen, da der Täter tot ist.

Glinde/Lübeck | Aus der Vermutung ist Gewissheit geworden: Ein Ehestreit war offenbar der Auslöser für die tödlichen Schüsse am zweiten Weihnachtsfeiertag in Glinde bei Hamburg mit drei Toten. „Das hat die Befragung der überlebenden Ehefrau ergeben“, sagte der Sprecher der Lübecker Staatsanwaltschaft, Christian Braunwarth, am Dienstag, 11. Januar 2022. Als der ...

