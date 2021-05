Viele Feiertage im Mai : Blutspende – Sondertermin am Pfingstmontag in Stormarn

Um die Versorgung mit Blutpräparaten zu sichern, findet Pfingstmontag auch in Lütjensee der nächste Aderlass statt.

Lütjensee | Der Mai beinhaltet eine Reihe Feiertage. Das ist gut für Otto Normalverbraucher, schlecht für Patienten, die dringend Blutpräparate benötigen. Um die Versorgung mit Blutpräparaten in Schleswig-Holstein und Hamburg weiterhin sicherstellen zu können, finden Pfingstmontag, 24. Mai, vielerorts Sondertermine statt. In Stormarn ist Lütjensee dabei. Im do...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.