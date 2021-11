Mann in Gewahrsam : Blutiger Streit in Schwarzenbek – Anwohner hören extreme Hilfeschreie

Zwei Männer wurden nach einer Auseinandersetzung an der Berliner Straße von Notarztteams mit schwersten Verletzungen in Krankenhäuser nach Hamburg gebracht.

Schwarzenbek | Blutiger Streit am Freitagnachmittag, 5. November, in Schwarzenbek: Zwei Männer wurden nach einer Auseinandersetzung an der Berliner Straße von Notarztteams mit schwersten Verletzungen in Krankenhäuser nach Hamburg gebracht. Ein Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Beamten versuchen unter Hochdruck zu klären, was passiert war. Anwo...

