Gewitter in Schleswig-Holstein : Blitzeinschlag in Doppelhaushälfte in Geesthacht geht glimpflich aus

Der Blitz schlug in das Fallrohr einer Regenablaufrinne ein und trat offenbar über eine Steckdose wieder aus. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

Geesthacht | Glimpflicher Ausgang eines Blitzeinschlags während eines kurzen aber heftigen Gewitters am Donnerstagabend, 8. April, in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Für die alarmierten Feuerwehrleute zeigte sich an der Einsatzstelle ein ungewohntes aber eindrucksvolles Bild. Der Schaden blieb gering, ein Brand war zum Glück nicht ausgebrochen. Verletzt...

