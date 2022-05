Polizei hofft auf Hinweise : Blinder Mann aus Mölln seit mehreren Tagen vermisst

Der Mann wurde in seiner Wohnung in der Möllner Waldstadt zuletzt am 4. Mai gesehen.

10. Mai 2022, 13:14 Uhr

Mölln | Nachdem er am 4. Mai zuletzt in seiner Wohnung in der Möllner Waldstadt gesehen wurde, fehlt von Ingo E. jede Spur.

Der 73-Jährige benötigt medizinische Hilfe

Das ist besonders besorgniserregend, weil der 73-Jährige aus dem Herzogtum-Lauenburg medizinische Hilfe benötigt.

Personenbeschreibung des blinden Vermissten

Ingo E. ist blind, trägt eine Brille und eine gelbe Armbinde mit schwarzen Punkten (Sehgeschädigten-Hinweis). Er einen leicht gebeugten Gang, nutzt einen Gehstock und hat einen grauem Vollbart sowie graue Haare. Er ist ungefähr 1,83 groß und schlank. Er hat blaue Augen.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Hinweise sollen an die Kripo Ratzeburg unter (04541)- 8090 übermittelt werden oder per Notruf an 110.