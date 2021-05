Unwetter in Stormarn : Sturmböe fällt große Birke in Großhansdorf

Ein kurzes Unwetter sorgte für mehrere Feuerwehreinsätze in Stormarn. In Großhansdorf stürzte ein Baum auf die Straße.

Großhansdorf | Es war ein Schockmoment am Dienstagnachmittag. Prof. Dr. Eckhart Kottkamp saß nach eigener Aussage gerade in seinem Büro am Ihlendieksweg in Großhansdorf, als ein Unwetter über Stormarn zog. Baum stürzte auf Garage und auf die Fahrbahn Er habe zunächst einen Blitz gesehen, dann sei unmittelbar danach ein sehr lautes Geräusch zu vernehmen gewesen...

