Polizei sucht Zeugen : Keine Beute aber Sachschaden: Bewohner verhindert Einbruch in Ahrensburg

Der Unbekannte versuchte über zwei Fenster und die Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Straße Am Birkenhain einzudringen und hinterließ dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Ahrensburg | Auf frischer Tat ertappt: In Ahrensburg (Kreis Stormarn) hatte ein Unbekannter am Samstagabend (20. November) versucht in ein Einfamilienhaus einzusteigen – ohne Erfolg. Es war jemand zu Hause, der den Einbrecher überraschte und zur Flucht zwang. Die zuständigen Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Das teilte Polizeipressesprecherin J...

