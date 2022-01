Unfall auf der K27 : Betrunkener Fahrer prallt mit Audi bei Poggensee in Knickwall

Betrunken am Steuer – das wurde einem 35-jährigen Audi-Fahrer aus Hamburg nahe Poggensee zum Verhängnis.

Poggensee | Unfall auf der K27 in der Nähe der Gemeinde Poggensee (Herzogtum Lauenburg): Nach Polizeiangaben war ein Hamburger am Montag, 24. Januar, mit seinem Audi A3 auf der K27 Richtung Bälau unterwegs, kam in einer Linkskurve ohne Fremdverschulden nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Knickwall. Blutprobenentnahme angeordnet Die alarmier...

