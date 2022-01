Nummernschild zurückgelassen : Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall in Lauenburg

Die Polizei konnte den Mann zuhause antreffen. Es wurden zwei Blutproben angeordnet.

Lauenburg | Ein 51-Jähriger überfuhr mit seinem Peugeot am Sonntag, 9. Januar, erst einen Grünstreifen und beschädigte dabei auch mehrere Gitter. Dann fuhr er einfach im Bereich Juliusburger Landstraße am Einmündungsbereich Lütauer Chaussee weiter, ohne anzuhalten. Betrunkener Unfallfahrer lässt Kennzeichen zurück Allerdings verlor er dabei am Unfallort sei...

