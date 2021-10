Beinahe ein Kind überfahren : Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin bei Lasbek

Die Fahrerin eines Range Rovers war durch ihre unsichere Fahrweise und überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen. Die Polizei stoppte sie nach zwei Beinahe-Unfällen.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

12. Oktober 2021, 10:08 Uhr

Lasbek/Sprenge/Schiphorst | Sie fuhr laut Augenzeugen mit überhöhter Geschwindigkeit durch Schiphorst und erfasste dabei fast ein Kind, das die Straße überquerte.

Die 47-Jährige Fahrerin eines Range Rovers Evoque mit Kieler Kennzeichen hatte nach den Beschreibungen noch Glück im Unglück, dass sie am Sonntag, 10. Oktober, zwischen 17.45 und 18 Uhr keinen schweren Unfall verursachte.

Fast ein Kind erfasst

Denn in diesem Zeitraum wurde sie im Raum Schiphorst, Schönberg und Sprenge gesehen. Nachdem sie in Schiphorst fast das Kind erfasst hatte, kollidierte sie laut Polizeibericht in Sprenge beinahe mit einer Hauswand.

Kurz vor Lasbek konnte die Fahrt der Itzehoerin über die B404 und die L90 schließlich durch mehrere Streifenwagen gestoppt werden.

Mit 1,9 Promille am Steuer

„Sie zeigte bei der Kontrolle deutliche Anzeichen für einen vorausgegangenen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,90 Promille“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.

Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. „Die 47-jährige wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen“, teilt Dr. Ulla Hingst, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck mit.

Zeugen gesucht

Zeugen der Fahrt werden gebeten, sich bei der Polizeistation Sandesneben unter der Telefonnummer (04536)-213 zu melden.