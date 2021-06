Krieg und Frieden : Der besondere deutsch-französische Konzertabend in Ahrensburg

„Zusammen und auseinander“ funktioniert bei einem deutsch-französischen Konzertabend der außergewöhnlichen Art im Rahmen des „Festival Arabesques Hamburg“. Auch Auftritt in Aumühle.

Ahrensburg | „Zusammen und auseinander“ ist das Motto eines besonderen deutsch-französischen Konzertabends am Sonnabend, 26. Juni, ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Ahrensburg. Bérengère Le Boulair, Violinistin aus Frankreich, und Christiane Reiling, Cellistin aus Deutschland, geben im Rahmen des „Festival Arabesques Hamburg“ zwei besondere Konzerte in Ahrensburg und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.