Katze sitzt seit zwei Tagen fest : „Fee“ bleibt immer noch im Baum – Besitzerin verzweifelt

Einen Tag nach den fehlgeschlagenen Rettungsversuchen der Feuerwehr Ahrensburg sitzt „Fee“ immer noch dort. Die Besitzerin Janine Dobberstein ist mittlerweile verzweifelt.

Ahrensburg | In sechs Meter Höhe sitzt eine Katze in einer Linde, ihr jammerndes Miauen ist vom Waldweg „Hinter der Schloßgärtnerei“ in Ahrensburg zu hören. Seit 48 Stunden sitzt „Fee“ nun in der Astgabel. Die zehn Jahre alte Katze lässt sich trotz großer Bemühungen immer noch nicht zum Abstieg bewegen. Einen Tag nach den fehlgeschlagenen Rettungsversuchen...

