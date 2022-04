Reanimation nach B404-Unfall : Berufsfeuerwehrmann rettet als Ersthelfer Autofahrerin bei Trittau

Eine Mazda-Fahrerin hatte offenbar einen medizinischen Notfall und geriet in den Gegenverkehr auf der B404, wo sie mit einem Lkw zusammenstieß. Stefan Heyden von der Feuerwehr Hamburg war als Ersthelfer vor Ort.

Bad Oldelsoe | Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B404 hat am Donnerstagvormittag, 14. April, gegen 10.07 ein Ersthelfer der Hamburger Feuerwehr eine 54 Jahre alte Frau erfolgreich wiederbelebt. Vermutlich hatte die 54-Jährige einen medizinischen Notfall und war daher in Höhe der Ausfahrt Trittau-Nord mit ihrem Mazda in den Gegenverkehr geraten. Dort pral...

