Bad Oldesloe : Finanztipps und Gutscheine beim Deutschen Roten Kreuz

Wer durch Jobverlust, Kurzarbeit oder Trennung in eine Notlage geraten ist, erhält beim DRK Bad Oldesloe Hilfe.

Bad Oldesloe | Viele Menschen haben im Zuge der Corona-Krise mit finanziellen Sorgen zu kämpfen. Hilfe und Beratung bietet das Deutsche Rote Kreuz in Bad Oldesloe an. Wer inhaltliche Beratung wünscht, kann sich an Bernd Evers von der Budgetberatung des DRK wenden. ...

