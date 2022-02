Sperrung des Wulfsdorfer Weges : Bekannte ARD-Serie „Die Kanzlei“ dreht in Ahrensburg

Wegen eines positiven PCR-Tests mussten die Dreharbeiten für die ARD-Anwaltsserie in Ahrensburg Ende Januar abgesagt werden. Nun steht ein Termin fest. Mit dabei sind die Schauspieler Herbert Knaup und Esther Schweins.

Ahrensburg | Bereits Ende Januar waren in Ahrensburg eigentlich Dreharbeiten mit den Schauspielern Esther Schweins und Herbert Knaup für die ARD-Serie „Die Kanzlei“ geplant. Doch daraus wurde nichts. Wegen eines positiven PCR-Tests mussten die Dreharbeiten am Mittwoch, 26. Januar, abgesagt werden. Dreharbeiten sollen am Samstag nachgeholt werden Nun steht ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.