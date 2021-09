Aktionswoche #HierWirdGeimpft : Beim VfB Lübeck impfen lassen und ein Heimspiel gratis sehen

Auch Fußball-Regionalligist VfB Lübeck beteiligt sich an der bundesweiten Kapagne #HierWirdGeimpft. Wer sich am Samstag, 18. September, an der Lohmühle impfen lässt, wird mit einer Eintrittskarte belohnt.

Lübeck | An möglichst vielen Orten in Deutschland sollen noch bis kommenden Sonntag einfach wahrzunehmende Impfangebote gemacht werden. Der VfB Lübeck beteiligt sich an der deutschlandweiten Aktionswoche #HierWirdGeimpft, zu der Bund und Länder vom 13. bis 19. September 2021 aufgerufen haben. Impfung gegen Eintrittskarte Wer noch nicht geimpft und älter ...

