Unfall in Börnsen : E-Rollerfahrer gerät in Schieflage und stürzt – schwer verletzt

59-jähriger E-Rollerfahrer stürzt in Börnsen in einer Linkskurve und kommt mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Börnsen | Ein Elektro-Rollerfahrer in Börnsen (Herzogtum Lauenburg) verlor am Sonnabendmittag, 4. September, die Kontrolle über sein zweirädriges Gefährt und stürzte. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. 59-Jähriger ins Krankenhaus gebracht Laut Polizei-Angaben fuhr der 59-Jährige gegen 11.50 Uhr auf der Bahnstraße Richtung Lauenburger Landstr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.