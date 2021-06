Schwerer Unfall in Pogeez : Pkw-Fahrerin übersieht Radfahrerin beim Abbiegen

Bei einem Unfall in Pogeez wurde eine 50-jährige Radfahrerin schwer verletzt.

Pogeez | Am Montagvormittag, 31. Mai, kam es laut Polizeibericht gegen 10:40 Uhr auf der Hauptstraße in Pogeez (Kreis Herzogtum-Lauenburg) zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin. Nach jetzigem Stand der polizeilichen Unfall-Ermittlungen befuhr eine 50-jährige Radfahrerin die Hauptstraße in Pogeez in Richtung Sarau. Radfahrerin sc...

