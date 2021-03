Unfall in Glinde : Zwei Verletzte nach Pkw-Zusammenstoß

Aus noch unbekannter Ursache kollidierten in Ginde zwei Fahrzeuge. Ein Pkw rammte in der Folge einen Poller.

Glinde | Bei einem Unfall wurden am Freitagabend, 19. März, in Glinde ein Mann und eine Frau verletzt. Aus bisher unbekannter Ursache war im Schlehenweg ein Autofahrer mit einem entgegenkommen Skoda Kombi kollidiert. In der Folge kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und hatte mit seinem Suzuki einen Holzpoller gerammt. Zwei Verl...

