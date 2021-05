Einbruch in Einfamilienhaus : Täter erbeuten in Lasbek Schmuck und Bargeld

Wie die Einbrecher ins Haus kamen, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hofft auf Zeugenhinweise.

Avatar_shz von Volker Stolten

19. Mai 2021, 15:54 Uhr

Lasbek | Einbrecher trieben in Lasbek ihr Unwesen: Dienstag, 18. Mai, brachen die Täter im Kopperdiek in ein Einfamilienhaus ein. Laut Polizei in der Zeit von 9 bis 18 Uhr. Wie? Das ist noch unklar. Die Einbrecher entwendeten Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe.

Wer kann Hinweise geben?

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg ermittelt, sucht mögliche Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum in Lasbek, Kopperdiek verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Ruf (04102) 809-0 entgegen.