Wintereinbruch in Stormarn : Mehrere Unfälle bei Glätte und dichtem Schneetreiben in Stormarn

Bei heftigem Schneefall kam es in der Nacht vom 15. auf den 16. Februar im Kreis Stormarn zu zahlreichen Unfällen.

Bad Oldesloe/Havighorst/Barsbüttel | Bei Schnee und Glätte kam es in der Nacht zu Dienstag, 16. Februar, in Stormarn zu zahlreichen Unfällen. Am Ortseingang von Havighorst ist ein Auto von der schneebedeckten Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte auf der Stormarnstraße gegen einen Baum, ü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.