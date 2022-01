Sturmböen in Stormarn : Baum in Reinbek umgestürzt – Fahrer kann nicht mehr ausweichen

Derzeit überquert ein Sturmtief Schleswig-Holstein und Hamburg. Das sorgt auch für Einsätze der Feuerwehr im Kreis Stormarn. Denn mehrere Bäume sind durch die Windböen umgekippt.

Reinbek | Die Windböen, die zum Wochenstart durch den Kreis Stormarn fegen, haben in der Früh und in der Mittagszeit am Montag, 17. Januar, Einfluss auf den Verkehr gehabt. So musste nicht nur eine Birke im Pionierweg in Ahrensburg von der Feuerwehr weggeräumt werden, auch in Reinbek krachte ein Baum auf die Hamburger Straße. Ein Autofahrer übersah das unerwart...

