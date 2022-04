Verkehr in Ahrensburg : Bauarbeiten an der Ampel an der Kreuzung Ostring/Beimoorweg

Für siebeneinhalb Stunden wird die Ampelanlage an einem der Knotenpunkte in Ahrensburg abgeschaltet. Mit kleineren Staus und längeren Wartezeiten sollten Auto- und Radfahrer deshalb rechnen.

Ahrensburg | Für siebeneinhalb Stunden wird am Donnerstag, 7. April an der großen Kreuzung Ostring/ Beimoorweg / Bahntrasse gearbeitet. Der Grund: „Aufgrund eines Unfallschadens ist ein Signalmast an der Lichtsignalanlage auszutauschen“, teilt Stadtsprecher Thorsten Jahncke mit. Ampel wird über sieben Stunden lang abgeschaltet Für die Arbeiten wird die Ampel...

