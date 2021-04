7,9-Millionen-Euro-Bau : Stormarner KatSchutz-Zentrum in Hammoor steht vor dem Richtfest

Der äußere Baukörper des 7,9-Millionen-Euro-Vorhabens ist jetzt komplett. Inbetriebnahme könnte im Spätherbst erfolgen.

Hammoor | Seit wenigen Tagen hat das im Bau befindliche künftige Katastrophenschutz-Zentrum (KatSchZentr) des Kreises Stormarn am Ortsausgang von Hammoor in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz seine endgültige Gestalt, nachdem Mitte April der letzte Hammerschlag für das in Holztafelbauweise auf einen Teil der südlichen Fahrzeughalle aufgesetzte Obergeschoss er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.