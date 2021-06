Zusammenfluss Beste und Trave : Bau der Sohlgleite in Bad Oldesloe beginnt

Für 600.000 Euro wird aus einer Sohlschwelle in Bad Oldesloe für die Wassertiere eine Sohlgleite gebaut.

Bad Oldesloe | Die Kreistadt hat sich vor einigen Jahren den Slogan „Die Beste-Trave-Stadt“ gegeben und dabei auf die Lage an den beiden Flüssen verwiesen. Der Bereich hinter dem Blauen Haus an dem die beiden Gewässer zusammenfließen ist seit Jahren ein beliebter Treffpunkt, auch wenn er optisch mehr und mehr – vorsichtig gesagt – in die Jahre gekommen ist. Doch ...

