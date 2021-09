Einsatz in Ahrweiler : Gemeinde Barsbüttel dankt Fluthelfern mit Spanferkel-Essen

Bürgermeister Thomas Schreitmüller und Mitglieder aller Fraktionen heben noch einmal den ehrenamtlichen Einsatz im Flutgebiet Ahrweiler hervor und danken auch den Helfern einer Kleiderspenden-Aktion.

Barsbüttel | Als Anerkennung und Wertschätzung für die geleistete ehrenamtliche Hilfe im Flutgebiet von Ahrweiler haben sich am Dienstagabend, 31. August, Barsbüttels Bürgermeister Thomas Schreitmüller und Mitglieder aller Fraktionen aus dem Rathaus bei den eingesetzten Feuerwehrleuten mit einem Spanferkel-Essen an der Feuerwache in Willinghusen bedankt. Der Dank ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.