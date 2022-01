Biber-Wettbewerb 2021 : Bargteheides Emil-Nolde-Schule engagierteste Grundschule im Land

Ehre, wem Ehre gebührt: Die Emil-Nolde-Schule aus Bargteheide wurde beim Biber-Wettbewerb 2021 als engagierteste Grundschule Schleswig-Holsteins ausgezeichnet.

Bargteheide | Und am Ende gewinnt Bayern München oder Deutschland... oder, wie in diesem Fall, die Emil-Nolde-Schule (ENS) aus Bargteheide: Bereits zum vierten Mal hintereinander wurde die ENS beim internationalen Biber-Wettbewerb als engagierteste Grundschule Schleswig-Holsteins geehrt. Sieg in Serie für die Bargteheider! 130 ENS-Schüler hatten an dem Entscheid te...

