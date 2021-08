Polizei sucht Zeugen : Bargteheide: Unbekannte Täter brechen in Postfiliale ein

Die Einbrecher öffneten mit Gewalt zwei Fenster und gelangen so in die Filiale der Post. Noch ist unklar, was gestohlen wurde. Die Kripo Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen.

30. August 2021, 08:01 Uhr

Bargteheide | Was gestohlen wurde, steht noch fest. Fest steht: Laut Polizei sind unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Sonnabend (27. auf 28. August) um 2 Uhr in die Postfiliale in der Straße Am Redder in Bargteheide eingebrochen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und drangen so zunächst in den Vorraum einer Supermarktfiliale ein. Dort wurden Postfachschränke verschoben und teilweise geöffnet. Durch ein weiteres gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Einbrecher dann in die Postfiliale.



Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Am Redder beobachtet hat, kann sich unter Telefon (04102) 8090 an das Polizeirevier Ahrensburg wenden.