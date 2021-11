Stadtbibliothek Bargteheide : Kinderbuchautorin liest vor – Illustrator zeichnet live dazu

Wenn das Adventsgefühl lebendig wird: In der Stadtbücherei Bargteheide findet mit Kinderbuch-Autorin Annette Amrhein die zweite Lesung für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren statt. Live gezeichnet wird auch wieder.

Bargteheide | Die erste Lesung mit Live-Zeichnen Ende Oktober hatte es verdeutlicht: Geschichten verbinden! Die erfolgreiche Veranstaltung „rief“ geradezu nach einer Fortsetzung. Die folgt nun: In der Bargteheider Stadtbibliothek, Am Markt 4, werden zum weiten Mal die Geschichten der Kinderbuchautorin Annette Amrhein lebendig. Am Dienstag, 23. November, von 15.30 b...

