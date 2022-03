Straftaten in Bargteheide : Autoknacker bauen Armaturentafel aus Fahrzeug fachmännisch aus

Nach Fahrzeugaufbrüchen und Teile-Klau an BMW- und Mercedes-Modellen in Bargteheide sucht die Kriminalpolizei Ahrensburg Zeugen.

Bargteheide | In Bargteheide waren von Donnerstag, 24. Februar, 18 Uhr, bis Freitag, 25. Februar, 8 Uhr, Autoknacker unterwegs. Drei Fahrzeuge wurden aufgebrochen und in zwei Fällen Fahrzeugteile demontiert. Die Kriminellen hatten es auf BMW- und Mercedes-Modelle abgesehen und schlugen in der Lohe, im Tulpenweg und Am Bornberg zu. Außenspiegelgläser, Airbags ...

