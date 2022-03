Bildungszentrum Malepartus : Bargteheide: 15 neue Fachkräfte für die Pflege am Start

Das Bildungszentrum Malepartus Bargteheide stellt sich dem Fachkräftemangel in der Pflege mit vielen Ausbildungsabsolventen entgegen. Gerade erst haben 15 Teilnehmer aus 15 Nationen erfolgreich ihren Abschluss gemacht.

Bargteheide | Es ist vollbracht: 15 von 17 Absolventen haben es geschafft und – zumeist mit Topnoten – die dreijährige Ausbildung zum Altenpfleger am Bildungszentrum Malepartus in Bargteheide erfolgreich absolviert. Das 15-köpfige Teilnehmerfeld kommt aus 15 Nationen wie Iran, Polen, Ukraine, Vietnam oder Deutschland und wird für ein bisschen Entlastung am jeweilig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.