Tolle Tradition in Bargteheide : 14. „Weihnachtspäckchen-Konvoi“ am Gymnasium Eckhorst

Es ist eine besonderes Tradition: Seit nunmehr 14 Jahren führt das Bargteheider Gymnasium Eckhorst Gutes im Schilde und schickt jeweils zu Weihnachten viele, viele Geschenke-Päckchen für arme Kinder auf die Reise.

Bargteheide | Vor dem Weihnachtsfest sind die Eckhorst-Schüler der 5. und 6. Klassen noch einmal mit besonderem Eifer am Werk. Die Kinder – Mädchen und Jungen des Gymnasiums Eckhorst in Bargteheide – helfen Kindern, denen es nicht so gut geht. Und davon gibt es in Osteuropa reichlich. Am schönsten ist das Gefühl, dass man Gutes tut. Die „individuelle Handar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.