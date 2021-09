Einbruch in Einfamilienhaus : Täter erbeuten Bargeld und elektronische Geräte in Börnsen

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Börnsen im Kreis Herzogtum Lauenburg sucht die Polizei in Reinbek mögliche Zeugen.

Avatar_shz von Volker Stolten

08. September 2021, 13:56 Uhr

Börnsen | Einbrecher sind am Dienstag, 7. September, zwischen 9.30 und 13.15 in ein Einfamilienhaus in Börnsen eingestiegen. Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Haustür gewaltsam geöffnet

Die Täter gelangten über die gewaltsam geöffnete Haustür des Einfamilienhauses am Kirchweg ins Innere. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flohen mit mehreren elektronischen Geräte und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.



Hinweisgeber, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten der Kriminalpolizei in Reinbek unter Ruf (040) 727707-0 in Verbindung zu setzen.