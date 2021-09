Bahnstreik auf Sylt : Emil-Nolde-Schüler wieder sicher in Bargteheide angekommen

Ende gut alles gut: Am späten Donnerstagabend kamen die Schüler und Lehrkräfte der Emil-Nolde-Schule wohlbehalten per Fahrschul-Bus in Bargteheide an.

Bargteheide | Glücklicher Ausgang einer Klassenfahrt: Eigentlich wollten die 50 Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4c der Emil-Nolde-Schule in Bargteheide – wie berichtet – fünf Tage lang das Inselleben auf Sylt genießen und am Freitag, 3. September, zurück nach Hause fahren. Doch der von der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) „verordnete“ Bahnstreik, der se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.