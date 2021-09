Einsatz für Löschzug Gefahrgut : Baggerfahrer beschädigt in Ahrensburg eine Gasleitung

Die alarmierten Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg sperrten den Bereich und ein Trupp nahm unter Atemschutz erste Messungen an der Einsatzstelle vor.

Ahrensburg | Bei Gartenarbeiten hat am Freitagmittag. 3. September, ein Baggerfahrer in der Hansdorfer Straße in Ahrensburg eine Gasleitung gekappt. Vermutlich hatte der Mann beim Setzen eines Erdnagels vor einem Einfamilienhaus die Leitung erwischt. Er habe dann ein leichtes Zischen gehört und bemerkte Gasgeruch. Daraufhin habe er einen Notruf abgesetzt. Lö...

