Badminton-Bundesliga : TSV Trittau feiert gegen SC Union Lüdinghausen zweiten Heimsieg

Nach zwei Auswärtspleiten hat der TSV Trittau im Heimspiel gegen den SC Union Lüdinghausen am Samstag, 30. Oktober, zurück in die Erfolgsspur gefunden und den Tabellenvierten der 1. Badminton-Bundesliga mit 5:2 besiegt.

Trittau | Nach zuletzt zwei deutlichen 1:6-Niederlage gegen die Topteams aus Dortelweil und Saarbrücken-Bischmisheim hat der TSV Trittau in der Badminton-Bundesliga am Samstag, 30. Oktober 2021, einen 5:2-Erfolg über den SC Union Lüdinghausen und damit den zweiten Heimsieg verbucht. Erstmals keine Personalsorgen Erstmals in dieser Saison hatten die Storma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.