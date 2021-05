Kultur in Stormarn : Landesweiter Chorwettbewerb „Choralle“ findet 2022 in Bad Oldesloe statt

600 Chorsänger aus Schleswig-Holstein und Hamburg werden im Herbst 2022 in Bad Oldesloe zum Gesangs-Wettstreit antreten.

Bad Oldesloe | 35 Chöre aus Hamburg und Schleswig-Holstein, 600 Sängerinnenen und Sänger auf verschiedenen Bühnen, ein Rahmenprogramm in der Bad Oldesloer Innenstadt – all das klingt in Corona-Zeiten wie eine fast entfernte Kulturgalaxie. Doch im September 2022, wenn nach bisherigen Einschätzungen die Pandemie soweit im Griff ist, dass Chöre wieder proben und auf...

